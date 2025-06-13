Элина Свитолина не сыграет на травяном турнире в Берлине на следующей неделе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла решение отложить начало своего травяного сезона



На следующей игровой неделе Свитолина должна была выступить на соревнованиях WTA 500 в Берлине, но в итоге решила сняться с турнира до начала жеребьевки.

В календаре Элины остается еще один турнир на траве, который она планирует сыграть перед стартом на Уимблдоне, соревнования WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия), которые пройдут с 23 по 29 июня.

Отметим, что в основную сетку соревнований в Берлине попала вторая ракетка Украины Марта Костюк, которая должна была выступать в квалификации.



btu.org.ua