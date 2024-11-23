“Это очень непредсказуемое соревнование”. Первая ракетка мира Янник Синнер – о выходе сборной Италии в финал Кубка Дэвиса

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал свою победу над лидером сборной Австралии Алексом де Минором в полуфинале Кубка Дэвиса



“Сегодня я чувствовал, что де Минор играет немного по-другому, поэтому мне нужно было быть очень осторожным. Он подавал очень, очень хорошо. Каждый матч отличается от предыдущего, счет не имеет значения, это просто разные матчи. Сегодня на корте я чувствовал себя намного лучше, чем в первый день, даже если счет сегодня был совсем другим. Но это было мое ощущение на корте. Я просто пытаюсь привыкнуть к скорости этого покрытия. Я думаю, что сегодня был очень качественный матч с обеих сторон. Был только один брейк в первой партии и брейк во второй. Это мог быть тай-брейк, если бы он удержал подачу на 4-4, а на тай-брейке никогда не знаешь, что может произойти. Это был очень близкий матч.

Что касается финала против сборной Нидерландов, это будет тяжелое матчевое противостояние. Как я всегда говорю, быть в финале – это огромная привилегия. Воскресенье – это всегда день финала, и я очень рад сыграть здесь в этот день. Мы ничего не принимаем как должное, особенно в Кубке Дэвиса, где вы никогда не знаете, что может произойти. Мы это видели на примере Испании, а вчера – Германии, которая проиграла. Поэтому мы даже не удивлены, что до финала добрались Нидерланды, потому что в Кубке Дэвиса может произойти все, что угодно. Мы просто стараемся сделать все возможное, как всегда. Мы сделаем выбор и поговорим о том, кто будет играть и как мы будем действовать. И это все. Это очень непредсказуемое соревнование, поэтому я просто рад, что мы снова в финале, а дальше посмотрим”.

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