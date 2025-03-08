Индиан-Уэллс. Дрэйпер с “баранкой” разгромил Фонсеку, Фритц и Бруксби прошли в третий круг домашнего “Мастерса”

На турнире ATP Masters 1000 в США продолжаются матчи второго круга



Индиан-Уэллс, США • 5-16 марта • хард • $11,255,360

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Джек Дрэйпер (Великобритания, 13) – Жуан Фонсека (Бразилия, WC) 6:4, 6:0

Дженсон Бруксби (США, PR) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 17) 6:4, 6:2

Алехандро Табило (Чили, 30) – Душан Лайович (Сербия) 6:3, 7:5

Тэйлор Фритц (США, 3) – Маттео Джиганте (Италия, Q) 6:3, 7:5

• Джек Дрэйпер за 75 минут обыграл бразильского тинейджера и второй раз в карьере сыграет в третьем круге “Мастерса” в Индиан-Уэллс. Британец проиграл один гейм на своей подаче и сделал пять брейков в ответ. Дальше Дрэйпер сыграет против американца Дженсона Бруксби, которого дважды обыграл в 2022 году.

• Дженсон Бруксби впервые с Australian Open-2023 победил соперника из топ-20 и второй раз в карьере сыграет в третьем круге “Мастерса” в Индиан-Уэллс.

• Тэйлор Фритц выиграл 75-й матч в основной сетке турнира АТР 1000 и седьмой раз в карьере сыграет в третьем круге “Мастерса” в Индиан-Уэллс. Следующим соперником первой ракетки США будет чилиец Алехандро Табило, который сегодня прервал свою серию из семи поражений и одержал первую победу в сезоне. Фритц выиграл у Табило все три очных поединка.

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