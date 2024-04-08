Марракеш. Берреттини победил в финале прошлогоднего чемпиона и завоевал свой первый титул за последние два года

Итальянский теннисист Маттео Берреттини стал чемпионом турнира АТР 250 в Марокко

Марракеш, Марокко • 1-7 апреля • грунт • €651,865

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Маттео Берреттини (Италия, PR) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) 7:5, 6:2

Маттео Берреттини четвертый раз сыграл против Роберто Карбальеса Баэны и одержал третью победу (это был их первый поединок на грунте). Экс-шестая ракетка мира провел лишь третий турнир после своего возвращения в Тур и на этой неделе занимал 135-е место в рейтинге АТР. Напомним, что он не выступал в августа прошлого года из-за травмы лодыжки.

Путь к титулу:

R1: Александр Шевченко (Казахстан, 6) 6:2, 6:1

R2: Жауме Мунар (Испания) 6:4, 4:6, 6:3

QF: Лоренцо Сонего (Италия, 4) 6:3, 7:6(5)

SF: Мариано Навоне (Аргентина, 7) 6:7(4), 6:3, 6:2

FR: Роберто Карбальес Баэна (Испания) 7:5, 6:2

27-летний Маттео Берреттини 13-й раз сыграл в финале турнира АТР и завоевал свой 8-й титул. Итальянец дошел до решающего матча впервые с октября 2022 года, а победил — впервые с июня 2022. На грунте Берреттини провел 7-й решающий поединок и выиграл 4-й титул (первый с апреля 2021 года).

За свое выступление в Марракеше Маттео Берреттини заработал 88 125 евро призовых и 250 рейтинговых очков. В обновленном рейтинге АТР итальянец вернется в топ-100 и займет 84-е место.

Испанец Роберто Карбальес Баэна третий раз сыграл в финале турнира АТР и впервые потерпел поражение. В Марракеше он заработал 51 400 евро и 165 рейтинговых очков. Не защитив прошлогодние очки за свою победу на этом турнире, испанец опустится на 73-е место в рейтинге АТР.

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