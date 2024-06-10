Мертенс и Эбден вернулись на вершину парных рейтингов по итогам Ролан Гаррос

В парных рейтингах WTA и ATP вновь сменились лидеры

Элизе Мертенс девятый раз в карьере поднялась на первое место в парном рейтинге WTA и обошла свою напарницу Се Шувэй, с которой на Ролан Гаррос дошла до второго круга. В целом это будет 35-я неделя для бельгийки в статусе первой ракетки мира.

Чемпионки Ролан Гаррос Коко Гауфф и Катержина Синякова также совершили подъём в рейтинге: американка занимает 12-е место (+9), а чешка вернулась в топ-5 на пятой позиции (+6).

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Мэттью Эбден, который только в феврале впервые поднялся на вершину парного рейтинга ATP, уже третий раз занимает первое место. Это пятая неделя для австралийца в данном статусе.

Марсело Аревало и Мате Павич, которые победили в парном турнире Ролан Гаррос, также улучшили свои позиции в рейтинге. Сальвадорец поднялся на седьмую строчку (+6), а хорватский теннисист также вернулся в топ-10 на девятом месте (+12).

> РЕЙТИНГ ATP на 10 июня 2024 года | парный разряд

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