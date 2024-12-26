Рафаэль Надаль – о том, чего не смог достичь: “Конечно, я хотел бы иметь этот титул и у меня были шансы, но я не смог их реализовать”

Экс-первая ракетка мира и чемпион 22-х турниров Grand Slam испанец Рафаэль Надаль поделился своими мыслями о том, что ни разу в карьере не стал чемпионом АТР Finals



Надаль 11 раз квалифицировался на Итоговый чемпионат и лишь дважды доходил до финала: в 2010 году он проиграл в решающем матче Роджеру Федереру, а в 2013 – Новаку Джоковичу. Оба турнира тогда проходили в Лондоне.

«Конечно, я хотел бы выиграть Итоговый турнир хотя бы раз. Это, пожалуй, единственный важный турнир, который я так и не выиграл. Но это и все. Мне немного не везло, ведь в конце сезона я часто не находился в лучшей физической форме. Часто мешали травмы, у меня также были сложные соперники. Кроме того, я всегда играл ATP Finals, которые проводились на харде в зале, порой на быстром покрытии, а в начале карьеры – даже на ковре. Но мне не на что жаловаться. Если вы спросите меня, чего бы я хотел достичь, то, конечно, я хотел бы иметь этот титул. У меня были шансы, но я не смог их реализовать. Но все в порядке», – сказал Рафаэль Надаль.

Напомним, что за свою карьеру испанский теннисист завоевал 92 титула на уровне основного тура и еще 32 раз остался финалистом.

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