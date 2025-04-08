Теннисный дайджест от BTU: Джокович рассказал о проблеме с глазом, игроки топ-10 в парной сетке Монте-Карло, турнир Муратоглу впервые пройдет в Азии

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 Новак Джокович впервые прокомментировал проблему с глазом (https://t.me/TennisUa/35997), которую у него заметили перед финалом на “Мастерсе” в Майами:

“К сожалению, это началось в день полуфинала и мне пришлось бороться с этим в финале. Но, думаю, оно [воспаление] уже затихает. Сегодня я посещу врача, так что посмотрим, все ли будет в порядке для первого раунда. Относительно моего выступления в Монако были [сомнения]. И из-за инфекции глаза, и из-за небольшой вирусной инфекции, с которой я имел дело на прошлой неделе. Сейчас все не идеально, но, кажется, все в норме”.

🗞 Бывший Корт №2 на Rolex Monte-Carlo Masters был официально переименован в честь покойной баронессы Элизабет-Энн де Масси, ключевой фигуры в монегаскском теннисе. Церемония инаугурации состоялась в присутствии Его Высочества Принца Альбера II и Мелани-Антуанетты де Масси, президента Rolex Monte-Carlo Masters и дочери баронессы.

🗞 В парную сетку Мастерса в Монте-Карло попали сразу несколько представителей топ-10 одиночного рейтинга: Александер Зверев сыграет с Марсело Мело, Джек Дрэйпер – с Томашем Махачем, Стефанос Циципас – с братом Петросом, а Алекс де Минор – с Яном-Леннардом Штруффом.

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🗞 Чжэн Циньвэнь выступила в роли одного из редакторов для выпуска журнала W в Китае. Теннисистка делится с читателями «личными рецептами, музыкальными предпочтениями, выбором стиля жизни» и рассказывает о «путешествии роста», призванном вдохновить других. Китаянка призывает читателей «принять реальность и продолжать двигаться вперед, пока не достигнете следующей победы», и наставляет их всегда стремиться к большему.

🗞 Теннисный тур UTS (основанный Патриком Муратоглу) проведёт очередной розыгрыш в октябре в Гонконге. Это будет первый турнир UTS в Азии. Призовой фонд будет составлять $1.1 млн, чемпион выиграет чек на сумму более $300 тысяч.

btu.org.ua