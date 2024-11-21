Тони Надаль: “Прощальная церемония, которую устроили для Рафы, была эмоциональной, но я ожидал чего-то другого”

Дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля поделился своими впечатлениями от последнего матча своего племенника и торжественной церемонии, которую ему организовали на корте.



“У меня была работа и находиться в Малаге для меня было невозможно, – рассказал Тони Надаль в подкасте «El Larguero». – Я все это видел по телевизору. Я планировал поехать в Малагу в воскресенье. Я хотел бы быть там, я бы поехал, если бы не имел рабочих обязательств. Был ли я удивлен, что Рафа сыграл в одиночном разряде? Я видел, как он тренировался в Манакоре, я даже видел, как он играл против Баутисты и некоторых других игроков. Правда в том, что мой племянник играл на очень приемлемом уровне, выигрывая сеты у этих людей, и Давид Феррер, видимо, думал так же. В конце концов случилось то, что случалось не так уж и часто.

Рафаэль обычно лучше играл в матчах, чем на тренировках, но на этот раз все было наоборот. Здесь добавилось и волнение, и отсутствие матчевой практики… Я воспринял это как должное. Если бы это был [индивидуальный] турнир, я бы почти не страдал, но мы говорим о сборной Испании. Так что я страдал, смотря его матч и затем парный матч, потому что это означало поражение для команды. Это означало, что очко Рафаэля было бы важным. Это заставляет тебя чувствовать себя хуже, потому что ты защищаешь свою страну, а в этот раз ты не смог этого сделать. Активность его ног была ниже, а когда такое случается, общий уровень немного падает, ты бьешь по мячу чуть позже, мяч наносит меньше вреда сопернику…

Считаю ли я, что это была достойная прощальная церемония? Нет (смеется). Очевидно, это было эмоционально, с поддержкой публики. Я бы хотел увидеть изображение Рафаэля, выигрывающего Кубок Дэвиса в Севилье, Рафаэля на турнире в Мадриде, на Ролан Гаррос или Уимблдоне, потому что это вызывает больше эмоций. Я не хочу никого критиковать. Мне бы хотелось чего-то другого как для его уровня. Я благодарен как член семьи и как бывший тренер Рафаэля за этот жест и добрые намерения, но что ж, мне бы хотелось чего-то другого. В наше время можно делать гораздо более эмоциональные зрелища, сочетая музыку и графику, а Рафаэль – человек, чьи изображения передают страсть и эмоции. Если бы они это сделали, это было бы более соответствующе”.



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