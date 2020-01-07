Аль Аттийя оштрафован, Алонсо поднялся на 4-е место

Через несколько часов после финиша третьего этапа ралли-рейда «Дакар», стюарды гонки пересмотрели итоги дня и оштрафовали экипаж Toyota Hilux, выступающий под номером 300 (Нассер Аль-Аттийя / Матье Бомель), добавив к результату три минуты.

Нассер Аль-Аттийя был наказан за то, что по ходу дистанции не пропускал вперёд багги MINI Карлоса Сайнса-старшего, хотя видел, что испанский экипаж посылал ему предупредительные сигналы.

После корректировки результатов все три первых места в протоколе вторника достались гонщикам, выступающим на MINI, а Фернандо Алонсо стал лучшим из представителей заводской команды Toyota, переместившись на 4-ю строчку. Аль-Аттийя теперь только пятый, хотя приехал на финиш вторым.

Таким образом, преимущество экипажа Карлоса Сайнса, лидирующего в общей классификации, выросло: теперь испанский дуэт опережает Аль-Аттийя почти на 8 минут.