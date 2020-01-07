Дакар: КАМАЗ Каргинова – самый быстрый на третьем этапе

Третий этап ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков завершился победой экипажа российской команды КАМАЗ-мастер в составе Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Игоря Леонова. Они быстрее всех преодолели дистанцию, почти на пять минут опередив белорусских гонщиков, победителей вчерашнего этапа.

Но команда «МАЗ-СПОРТавто» продолжает лидировать по итогам трёх дней соревнований, хотя экипаж Каргинова уступает ей совсем немного, чуть более двух минут.

Третий результат во вторник показал ещё один КАМАЗ, который пилотирует Антон Шибалов. В первой десятке и экипаж Эдуарда Николаева – сегодня он был девятым.

В зачёте SSV (мотовездеходы) неплохо едут Сергей Карякин и его штурман Антон Власюк, сегодня они показали 2-й результат. По итогам трёх дней ралли-рейда российский экипаж занимает четвёртую позицию в классе.

Из-за технических проблем с системой GPS стюардам гонки пришлось корректировать результаты в зачёте мотоциклов: в итоге финиш был зафиксирован не по концу дистанции, а по 53-й контрольной точке, расположенной на 389-м километре маршрута. Тем не менее, это не повлияло на лидирующие позиции америнского гонщика Рики Брабека, выступающего на мотоцикле Honda CRF450 Rally. Он также возглавляет и общую классификацию, на четыре минуты опережая аргентица Кевина Бенавидеса, своего напарника по команде Monster Energy Honda Team 2020.