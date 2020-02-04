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FIA WEC: Луи Делетраз подписал контракт с Rebellion

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Гонщик команды Charouz Racing Формулы 2 Луи Делетраз подписал контракт с Rebellion Racing на выступления в этапах FIA WEC в Спа и марафоне «24 часа Ле-Мана». Швейцарец поедет в одном экипаже с двукратным победителем Ле-Мана Романом Дюма и Натанаэлем Бертоном. Для Делетраза это станет дебютом в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

Луи Делетраз: «Будучи швейцарским гонщиком, я давно знаю Rebellion, поэтому приглашение от них принять участие в молодёжных тестах стало приятным сюрпризом. Тесты в Бахрейне в декабре прошли хорошо, и мне сразу понравилась машина LMP1.

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Сейчас я получил возможность сесть за руль в Спа и выступить в «24 часах Ле-Мана» – просто потрясающе! Все мечтают принять участие в гонке в Ле-Мане, и я не исключение. Я дебютирую в гонках на выносливость в 22 года в авторитетной швейцарской команде за рулём машины, способной бороться за победу. Я благодарю Rebellion за эту возможность и веру в меня».

Источник:www.f1news.ru
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