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Риккардо: Главное, что мы ведём борьбу вместе

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В эфире Talk Sport гонщик Renault Даниэль Риккардо обратился к болельщикам…

Даниэль Риккардо: «Я постоянно в контакте с командой, пытаюсь понять, как мы действуем дальше. Никто не знает, когда наступит переломный момент, но сейчас мы обсуждаем возможность продолжения сезона в июле, хотя точно сказать никто не может.

Главное, что мы ведём борьбу с вирусом все вместе. И победа тоже будет общей. Когда вы с болезнью один на один, бороться гораздо сложнее. Но когда нас много, всегда есть ощущение, что победить будет легче.

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Вы чувствуете себя увереннее, зная, что борьбу ведёт весь мир, что многое зависит от нашего единства и взаимодействия – пусть даже вдалеке друг от друга и через социальные сети.

Если вам повезло остаться здоровым, используйте это в своих интересах. Потратьте это время, чтобы стать лучше, сделать то, на что прежде не было времени, узнать о себе что-то новое.

Очевидно, есть и те, кто заболели – я очень переживаю за них и надеюсь, что они справятся и сохранят здоровье.

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Где бы я хотел начать сезон? Конечно, в Мельбурне, на домашней трассе. Насколько я знаю, ближайший этап из тех, что не был отменён – Гран При Канады. Мне нравится трасса в Монреале, это один из моих любимых этапов – почему бы не начать сезон именно там!»

Источник:www.f1news.ru
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