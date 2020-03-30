Риккардо: Главное, что мы ведём борьбу вместе

В эфире Talk Sport гонщик Renault Даниэль Риккардо обратился к болельщикам…

Даниэль Риккардо: «Я постоянно в контакте с командой, пытаюсь понять, как мы действуем дальше. Никто не знает, когда наступит переломный момент, но сейчас мы обсуждаем возможность продолжения сезона в июле, хотя точно сказать никто не может.

Главное, что мы ведём борьбу с вирусом все вместе. И победа тоже будет общей. Когда вы с болезнью один на один, бороться гораздо сложнее. Но когда нас много, всегда есть ощущение, что победить будет легче.

Вы чувствуете себя увереннее, зная, что борьбу ведёт весь мир, что многое зависит от нашего единства и взаимодействия – пусть даже вдалеке друг от друга и через социальные сети.

Если вам повезло остаться здоровым, используйте это в своих интересах. Потратьте это время, чтобы стать лучше, сделать то, на что прежде не было времени, узнать о себе что-то новое.

Очевидно, есть и те, кто заболели – я очень переживаю за них и надеюсь, что они справятся и сохранят здоровье.

Где бы я хотел начать сезон? Конечно, в Мельбурне, на домашней трассе. Насколько я знаю, ближайший этап из тех, что не был отменён – Гран При Канады. Мне нравится трасса в Монреале, это один из моих любимых этапов – почему бы не начать сезон именно там!»