Оливер Роуланд критикует Льюиса Хэмилтона…

В 2015-м Оливер Роуланд стал чемпионом Формулы Renault 3.5, и пока этот титул – последний в его карьере. Сейчас 27-летний британец выступает в Формуле Е и критикует Льюиса Хэмилтона.

В подкасте Inside Electric Роуланд заявил, что Льюис Хэмилтон недоволен дороговизной автоспорта, но ничего не делает в этом направлении.

Оливер Роуланд: «Я хорошо знаю, сколько стоит своя команда в картинге. Люди говорят, что команды не нужны, что это дополнительные траты, но работа с командой позволяет гонщикам развиваться и прогрессировать гораздо быстрее, чем если он работал в одиночку. Так что это вопрос спорный.

Я лично спонсирую молодых гонщиков и помогаю им в карьере. Многие говорят, что автоспорт нынче дорог, но не делают ничего, чтобы изменить ситуацию. Я зарабатываю гораздо меньше гонщиков Формулы 1, но из своего кармана помогаю тем, кто без этой помощи не смог бы пройти дальше.

Пару месяцев назад Льюис Хэмилтон говорил, что людям нужен массовый автоспорт и всё такое. Но даже если бы он просто назвал имена трёх или четырёх пилотов, которых считает перспективными, у них наверняка появились бы спонсоры. Ему бы это ничего не стоило, а они получили бы шанс привлечь спонсорскую поддержку, получить которую сейчас очень непросто».