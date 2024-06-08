В RB продлили контракт с Юки Цунодой

В RB объявили о продлении контракта с Юки Цунодой. Японский гонщик продолжит выступать за команду из Фаэнцы в 2025 году. Имя его напарника будет названо позднее.

Лоран Мекис, руководитель команды: «Я с интересом следил за прогрессом Юки ещё до того, как вернулся в Фаэнцу, и год за годом он меня впечатлял. В этом сезоне он вообще сделал феноменальный шаг вперёд и продолжает удивлять нас в каждой гонке.

Нет сомнений в его природной скорости, к которой теперь добавился намного более зрелый подход к делу, и это сочетание делает его очень быстрым и стабильным гонщиком.

Мы всё лучше понимаем, что ему требуется от нас, и чего мы ожидаем от него, поэтому прогрессируем мы вместе. У нас общие цели, так что есть немало причин продолжать это сотрудничество. Юки себя ещё покажет!»

Юки Цунода: «Я очень рад, что остаюсь с командой RB. Приятно, что вопрос с моим будущим был решён настолько рано в этом году.

Я хочу поблагодарить всех в Red Bull и Honda, которые сыграли важную роль в моей карьере и продолжают играть. У команды разработан большой проект по развитию, и я рад, что буду его частью. Приятно осознавать, что все ценят мою напряжённую работу и верят, что я помогу команде подняться наверх. Мы уже добились прогресса в этом сезоне, и меня это сильно мотивирует. Я всегда максимально выкладываюсь и продолжу так делать в RB.

Сейчас я полностью сконцентрирован на оставшихся гонках сезона, чтобы заработать как можно больше очков. Мы продолжим расти вместе с командой и закладывать основу, чтобы в следующем году выступить ещё лучше!»

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