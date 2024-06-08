Культовый экс-чемпион назвал неожиданную причину поражения Фьюри от Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился мыслями о бое между британцем Тайсоном Фьюри с украинцем Александром Усиком.

«Вспомните как Джошуа победил Кличко на «Уэмбли», когда на трибунах присутствовали 90 тысяч фанатов. Джошуа тогда поднялся после нокдауна и сумел победить. Фьюри не смог мощно завершить свой бой, ведь его не поддерживали болельщики. В Эр-Рияде был недостаток атмосферы и это возможно и стоило Великобритании титула абсолютного чемпиона мира», – сказал Фроч.

Ранее легендарный экс-чемпион мира обвинил в лицемерии шоу в Эр-Рияде.

sport.ua