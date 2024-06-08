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Футбол

КМ. Дания — Норвегия 3:1. Холанд забил, но от поражения не спас

Хотя норвежцы дали бой

КМ. Дания - Норвегия 3:1. Холанд забил, но от поражения не спас

Фото: Данія

    • Скандинавские страны с очень похожими флагами, Дания и Норвегия, провели спарринг. Норвежцы чуть больше владели мячом, но именно хозяева создали больше моментов. Итоговый счет — 3:1 в пользу Дании.

    Далее датчане будут готовиться непосредственно к первому матчу Евро-2024 против Словении. Норвегия участия в турнире не будет принимать, и в ближайшее время запланированных товарищеских игр не имеет.

    Контрольный матч

    08.06.2024. Стадион "Брондбю" (Брондбю)

    Дания — Норвегия 3:1

    Дания: Шмайхель, Ба (Мехле 62), Андерсен, Вестергорд, Кристиансен, Гейбьерг, Кристенсен (Кьер 62), Хьюлманд (Делейни 46), Сков Ольсен (Эриксен 62), Дамсгорд (Поульсен 84), Гейлунн (Дольберг 62)

    Норвегия: Нюланд, Риерсон (Ганче-Ольсен 75), Аер, Эстигор, Педерсен (Вольфе 46), Эдегор, Берге (Ветлесен 87), Торсбю (Берг 75), Бобб (Ботхейм 87), Нуса (Деннум 46), Холанд

    Голы: Гейбьерг 12, Вестергорд 21, Поульсен 90 — Голанд 72

    Предупреждения: Гейбьерг 50 — Эстигор 19

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