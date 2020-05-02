Aston Martin представила раскраску для виртуальных гонок

В субботу команда Aston Martin Racing дебютирует в виртуальном чемпионате All-Star Series.

В зачёте Pro Cup за команду выступят лидер общего зачёта категории GTE чемпионата WEC Ники Тиим, действующий победитель британского чемпионата GT Джонни Адам и многократный победитель гонок в класс GTE Am чемпионата WEC Чарли Иствуд. В зачёте Legends Trophy Aston Martin представит трёхкратный победитель Ле-Мана Даррен Тернер.

Сегодня британская команда представила раскраску для участия в виртуальном чемпионате. Машины раскрашены в традиционный зелёный цвет – British Racing Green. Основываясь на представленной раскраске, можно пофантазировать, какой может быть ливрея машин британской команды в Формуле 1 в 2021 году.

Дэвид Кинг, президент Aston Martin Racing: «Виртуальные соревнования становятся важной новой отраслью спорта и отличным местом для развития и совершенствования гоночных навыков. В All-Star Series проходят интересные гонки, в которых участвует пилоты самого высокого уровня. Идеальное место для нас, чтобы сделать первые шаги в мире виртуальных гонок».