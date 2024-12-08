Норрис: Я рад не за себя, а за всю нашу команду!

Ландо Норрис выиграл Гран При Абу-Даби, одержав четвёртую победу в сезоне и в карьере. А McLaren завоевала Кубок конструкторов после 26-летнего перерыва…

Ландо Норрис выиграл Гран При Абу-Даби, одержав четвёртую победу в сезоне, да и в карьере тоже, причём сделал это в очень уверенной манере, не оставив соперникам никаких шансов. А команда McLaren выиграла Кубок конструкторов – впервые с 1998 года.

Ландо Норрис (1-й): «Эмоции совершенно невероятные! Но я рад не столько за себя, сколько за всю нашу команду – она в этом году работала просто великолепно, особенно если вспомнить, на каком уровне мы были в начале сезона.

Я очень всеми горжусь, мы завершили чемпионат идеальным результатом, и я просто всех поздравляю и благодарю команду, всех болельщиков McLaren и вообще всех, кто нас поддерживал в этом году! После 26-летнего перерыва мы выиграли Кубок конструкторов, и это совершенно особенное достижение.

Вместе с Заком Брауном мы решили сегодня отпраздновать на полную катушку! Я в полном восторге, и этот исторический для команды момент мы должны отметить по-настоящему. Сегодня вечером будет весело!

Моя цель на следующий год – стать чемпионом мира. Кубок конструкторов мы уже выиграли – теперь надо завоевать и титул. В этом году я совершал ошибки, но сделал выводы, а также многому научился у Макса и других моих соперников. И сейчас я не просто счастлив – я очень хочу многого добиться в 2025 году!»

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