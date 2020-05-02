Формула E: Гюнтер выиграл ещё одну виртуальную гонку

Макс Гюнтер, пилот BMW i Andretti, продолжил победную серию, выиграв второй этап серии Formula E Race at Home Challenge, проходившей на виртуальной трассе Electric Docks, не существующей в реальности.

Вторым финишировал Робин Фряйнс, гонщик Virgin Racing, третье место досталось представителю Dragon Нико Мюллеру.

В квалификации быстрее всех был пилот Mercedes Стоффель Вандорн, но уже на первом круге он не удержал машину на траектории, зацепив барьер, после чего она получила серьёзные повреждения. В этот момент Гюнтер вышел в лидеры, хотя Вандорну удалось удержаться на третьей позиции, а на вторую пробился Паскаль Верляйн, гонщик Mahindra.

Впрочем, через какое-то время Вандорн начал терять позиции, его опередили Фряйнс и Мюллер. Гюнтер, сохраняя лидерство, сдерживал натиск Верляйна, ехавшего буквально в трёх десятых за ним. Но за несколько кругов до финиша Паскаль задел отбойник, и его машину развернуло, что позволило Гюнтеру получить 10-секундное преимущество.

В итоге Фряйнс и Мюллер обошли Верляйна, который сначала откатился на 4-ю позицию, а в итоге финишировал только 10-м. А четвёртое место занял Нил Яни из команды Porsche, Вандорн был пятым.

После двух этапов Гюнтер уверенно лидирует в виртуальной серии, набрав 50 очков; у Фряйнса, занимающего второе место в личном зачёте, на 20 очков меньше, на третьей строчке – Вандорн, у него 22 очка.