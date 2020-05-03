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Автоспорт

Расселл надеется бороться за очки в первых гонках сезона

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Гонщик Williams Джордж Расселл считает, что у него будет возможность бороться за очки, когда сезон в Формуле 1 всё-таки возобновится, ведь соперники на этой стадии чемпионата ещё не в лучшей форме.

«Обычно все выступают на невероятно высоком уровне, все гонщики Ф1 – лучшие в мире, и мы всегда так много гоняемся, что надо просто войти в ритм, – рассказал Расселл в интервью официальному сайту чемпионата. – Но думаю, из-за задержки старта сезона появится возможность – когда он всё-таки начнётся – получить небольшое преимущество.

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Пока люди будут не в лучшей форме, они будут допускать ошибки. Это продолжится в течение нескольких первых гонок, поэтому надо постараться не оказаться в их числе. Если говорить о моей роли в команде, то я должен попытаться мотивировать людей, с которыми работаю, надо им объяснить, что второй раз такой возможности не будет, поэтому надо максимально хорошо провести большинство первых гонок.

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Кроме того, в период, когда мы все находимся в самоизоляции, появляется шанс улучшить свою физическую форму. Хотя всё не так просто: можно сколько угодно тренироваться, но гоночную форму ты неизбежно теряешь.

Бегать по саду или поднимать тяжести в тренажёрном зале – это не тоже самое, что ехать со скоростью 300 км/ч по трассе в Сильверстоуне, поэтому, когда мы вернёмся за руль, на первой тренировке перегрузки будут ощущаться очень болезненно. Но повторюсь: я делаю всё возможное, чтобы как можно лучше к этому подготовиться».

Источник:www.f1news.ru
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