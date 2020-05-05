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Ален Прост: Мы хотели бы сохранить состав

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В интервью Canal Plus четырёхкратный чемпион мира, директор Renault Sport Ален Прост говорил о продлении контракта с Даниэлем Риккардо…

Ален Прост: «У Даниэля контракт до конца 2020 года. После этого он свободен. У нас нет никаких опционов и возможности выбора. Мы уже начали обсуждение нового контракта. Мы надеемся, что в 2021-м наша жизнь вернётся в норму, и постараемся решить этот вопрос до конца года.

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В 2021-м правила останутся прежними, что не идеально для нашей команды – сложно рассчитывать на прогресс в такой ситуации.

Мы хотели бы сохранить состав. Сейчас сложно говорить о приглашении молодых гонщиков, ведь мы не знаем, будут ли гонки в Формуле 2, Формуле 3 или в Формуле Renault. В нашей программе много сильных пилотов, но сейчас они не могут бороться на трассе. А если они не гоняются, то невозможно и судить об их форме. Многие команды в этой ситуации предпочтут сохранить состав.

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Альтернативы для Даниэля? Не думаю, что Риккардо решит вернуться в Red Bull Racing, ведь у Макса Ферстаппена длительный контракт. Я знаю, что Даниэль хочет продолжать, мы открыты на переговорах, которые пока складываются вполне нормально».

Источник:www.f1news.ru
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