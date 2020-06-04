Росберг пожертвовал 10 тысяч евро на борьбу с расизмом

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поддержал своего бывшего напарника Льюиса Хэмилтона, который призывал других гонщиков откликнуться на события в США, и сделал пожертвование на борьбу с расизмом.

«В мире нет места расизму, – написал Нико в социальных сетях. – Ни в спорте, ни на работе, ни на улицах, ни в обществе. Нигде.

Прошедший уик-энд я провёл вместе с семьей и не открывал социальные сети. Вернувшись в онлайн, я был потрясён происходящем в США. Я понимаю, что благодаря тому, что рос в Монако, я находился в привилегированном положении и практически не сталкивался с расовой нетерпимостью и системным угнетением меньшинств.

Хотя я никогда не смогу полностью понять боль, которую переживают многие жертвы расизма, я опустошен тем, что вижу и слышу. Людям, у которых есть влияние, стоит уделять первостепенное внимание тому, чтобы следовать принципам и быть частью решения.

Я обращаюсь ко всем своим подписчикам и коллегам-гонщикам: мы должны занять решительную позицию против расизма, и мы должны сделать это прямо сейчас. Я глубоко огорчён тем, что за время, которое нам потребовалось для достижения таких вершин, как высадка на Луну или изобретение Интернета, мы не смогли добиться того, что является базовой ценностью человеческого достоинства – равенства.

Мы должны бороться с расизмом. Мы все можем сделать больше. Потратив время на исследования и размышления, я понял, что ключом к этому является образование. Единственный способ улучшить взаимопонимание – научиться решать проблемы. Я решил поддержать Фонд правовой защиты и образования NAACP, пожертвовав им 10 тысяч евро, чтобы помочь в их усилиях в области государственного образования и их мирной борьбе за прекращение сегрегации.

Я не эксперт, но думаю, что мы все можем найти подходящие платформы для поддержки. Пожалуйста, поддержите борьбу с расизмом в обществе. Если вы это читаете и знаете организации, работающие над искоренением расизма в мире, расскажите о них, чтобы о них узнало как можно больше людей».