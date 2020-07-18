Льюис Хэмилтон: 90-й поул – не просто очередная цифра

В Венгрии Льюис Хэмилтон завоевал 90-й поул в карьере, опередив Валттери Боттаса на 0.107 секунды.

Льюис Хэмилтон: «Потрясающе! Мне хочется ущипнуть себя, чтобы проверить, не сон ли это! 90-й поул – это не просто очередная цифра, мне по-настоящему повезло работать с замечательными сотрудниками Mercedes, без которых у меня не было бы возможности добиться таких результатов. Огромное спасибо всем, кто работает на базе и на трассе!

Валттери постарался максимально осложнить мне задачу, требовалось проходить круги практически идеально! Такая борьба в квалификации мне нравится больше всего!

На трассе я ощущал себя единым целым с машиной. Нет, она не ехала, словно по рельсам, хотя со стороны так могло показаться – особенно в сравнении с соперниками. Но она действительно вела себя здорово.

Возможная восьмая победа на одной трассе и повторение рекорда Михаэля Шумахера? Знаете, здесь до первого поворота довольно длинная прямая, никаких гарантий победы нет. Нужно хорошо подготовиться сегодня вечером и завтра уверенно стартовать. Гонка длинная, мы не знаем, какой будет погода, но я приложу максимум усилий, чтобы помочь команде заработать победный дубль».