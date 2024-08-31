Антонелли станет напарником Расселла в 2025 году

В Mercedes представили состав команды на 2025 год: новым напарником Джорджа Расселла станет 18-летний Андреа Кими Антонелли. Оба гонщика в разное время стали выпускниками молодёжной программы команды.

Антонелли в этом сезоне выступает в Формуле 2, но теперь ему предстоит сделать следующий важный шаг в карьере.

Тото Вольфф, руководитель команды: «Наш новый состав станет прочной основой для следущей главы истории Mercedes Motorsport. Состав команды в 2025 году сочетает опыт, талант, молодость и скорость. Мы рады, что Джорджу и Кими предстоит начать сотрудничество, что станет свидетельством силы нашей молодёжной программы и нашей веры в таланты, воспитанием которых мы занимаемся.

Джордж уже доказал, что входит в число лучших гонщиков мира. Он не только быстрый, стабильный и целеустремлённый, но также становится сильным лидером команды.

Кими регулярно демонстрирует талант и скорость, необходимые для выступление в высшей лиге нашего спорта. Мы понимаем, что ему предстоит сделать следующий серьёзный шаг, но в этом году он произвёл на нас хорошее впечатление на тестах за рулём машины Ф1, и мы будем поддерживать его на каждой очередной стадии процесса обучения.

В лице Джорджа он получит опытного напарника, у которого сможет учиться, и будет совершенствовать мастерство. Я уверен, что оба внесут важный вклад в работу команды по мере того, как мы продолжаем набирать обороты и бороться в первых рядах».

Андреа Кими Антонелли: «Это удивительное чувство – узнать о том, что в 2025-м я стану напарником Джорджа в заводской команде Mercedes. Я с детства мечтал оказаться в Формуле 1 и благодарен команде за многолетнюю поддержку и веру в меня. Мне многому предстоит научиться, но я чувствую, что готов использовать этот шанс. Я сосредоточен на том, чтобы прогрессировать и добиваться наилучших результатов для команды.



Я рад стать напарником Джорджа. Как и я, он прошёл через молодёжную программу Mercedes, я отношусь к нему с большим уважением. Он очень быстр, не раз выигрывал Гран При и уже помогает мне совершенствоваться. С нетерпением жду возможности учиться у него и работать вместе, чтобы добиться успеха на трассе».

Джордж Расселл: «Я в предвкушении сотрудничества с Кими в 2025 году. Он добился немалых успехов в молодёжных формулах и в полной мере заслуживает перехода на следующий уровень. Он талантливый молодой гонщик и тоже выпускник нашей молодёжной программы.

Я готов применить весь свой опыт, чтобы помочь Кими сделать шаг в Формулу 1. Знаю, насколько важна для меня была поддержка Льюиса Хэмилтона – и когда я выступал в юниорских сериях, и когда мы стали напарниками. Я очень многому у него научился и надеюсь, что справлюсь с ролью наставника для Кими».

Маркус Шефер, неисполнительный председатель совета директоров Mercedes-Benz AG: «Для нашей команды настал знаменательный момент: мы представили состав на 2025 год. Мы начинаем следующую главу в нашей истории и делаем это с прекрасными гонщиками.

Джордж уже выиграл не один Гран При и стал профессионалом высшего класса. Приятно было наблюдать за тем, как он, будучи участником нашей молодёжной программы, переходил из категории в категорию, а в последние годы заработал прочную репутацию в Ф1, став лидером команды.

Кими, как Джордж и Льюис, один из талантливых гонщиков, воспитанных нашей командой, и у него большое будущее. Он добился впечатляющих успехов в молодёжных сериях, его природная скорость вполне очевидна. Мне уже хочется поскорее увидеть его за рулём машины Mercedes в следующем году».

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