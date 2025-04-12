Бортолето доволен скоростью, Хюлкенберг – нет

Молодому Габриэлю Бортолето пятничные тренировки понравились, опытный Нико Хюлкенберг остался недоволен…

Габриэль Бортолето (13-й): «Позитивный день. Первая тренировка получилась сложной из-за горячей и пыльной трассы, что влияло на баланс машины. Команда серьёзно поработала между тренировками, мы нашли необходимые настройки и смогли прибавить – я благодарен за это всем в наших боксах.

Во второй сессии машина была стабильнее и быстрее, но к субботе нужно найти возможность добиться большего, ведь завтра все прибавят. Мы сосредоточены на работе и постараемся сохранить этот импульс».

Нико Хюлкенберг (20-й): «Сложная пятница. Впервые в этом году мы столкнулись с по-настоящему жаркими условиями, особенно днём в первой тренировке. Условия сильно отличались от наших февральских тестов.

Темп на шинах Soft не оправдал ожиданий, но мы собрали много данных, которые помогут улучшить машину по ходу уик-энда. Нужно детально проанализировать обе сессии и сделать правильные выводы».

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