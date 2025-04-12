Монте-Карло. Музетти одержал волевую победу в матче против десятой ракетки мира и впервые сыграет в финале “Мастерса”

На турнире АТР 1000 в Монте-Карло определился второй участник финального матча



Монте-Карло, Монако • 6-13 апреля • грунт • €6,832,435

Действующий чемпион: Стефанос Циципас (Греция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Лоренцо Музетти (Италия, 13) – Алекс де Минор (Австралия, 8) 1:6, 6:4, 7:6(4)

Лоренцо Музетти третий раз сыграл против Алекса де Минора и второй раз его победил (впервые встретились на грунте). За 2 часа 38 минут, которые продолжался поединок, итальянец проиграл пять геймов на своей подаче и сделал семь брейков.

Лоренцо Музетти десятый раз в карьере обыграл соперника из топ-10 и второй раз подряд сделал это в Монако. В четвертьфинале он был сильнее грека Стефаноса Циципаса (#8 АТР).

Музетти сыграет шестой решающий матч на уровне Тура и первый на соревнованиях серии «Мастерс». Итальянец будет бороться за свой третий чемпионский трофей (второй на грунте).

В финале Лоренцо встретится с испанце Карлосом Алькарасом, которого победил один раз в рамках ATP-тура за четыре сыгранных против него матча – в финале турнира в Гамбурге в 2022 году.

btu.org.ua