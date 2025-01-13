Бриаторе допустил изменения в составе по ходу сезона

Мы неоднократно рассказывали, что по неофициальной информации у дебютанта Alpine Джека Дуэна контракт рассчитан только на первые шесть гонок. Затем вместо него за руль может сесть Франко Колапинто, который недавно присоединился к команде из Энстоуна в качестве резервного пилота.

Советник Alpine Флавио Бриаторе в интервью Le Parisien подтвердил, что замена в составе пилотов по ходу сезона возможна.

«Я могу гарантировать вам, что мы начнём сезон с Пьером Гасли и Джеком, – рассказал Бриаторе. – Всё остальное увидим по ходу сезона.

Я должен создать для команды условия для достижения результатов. Гонщики должны быть в состоянии довести до конца работу примерно тысячи человек, трудящихся ради них. Все эти люди работают на благо двух пилотов. И если гонщик не показывает результаты и не прогрессирует, то он будет заменён. В Формуле 1 нельзя быть эмоциональным».

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