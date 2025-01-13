АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх высказался о будущем украинского боксера Александра Усика.

«Я думаю, что Даниэль Дюбуа заслужил реванш. Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Что он еще будет драться и готов провести еще 1-2 поединка. Усик примет окончательное решение после февральских поединков», – сказал Турки.

22 февраля состоится бой за титул IBF в хевивейте между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

Ранее Турки Аль-Шейх рассказал, что ему интересна организация боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

sport.ua