Эстебан Окон попрощался с Alpine

В понедельник в Alpine подтвердили дебют Джека Дуэна на Гран При Абу-Даби, который заменит в составе Эстебана Окона. Сегодня французский гонщик опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором попрощался с сотрудниками команды и поблагодарил их за совместную работу.

«В первую очередь я хочу поблагодарить всех механиков и инженеров, работающих на трассе, в Энстоуне и Вири, с которыми мы работали последние пять сезонов, – написал Эстебан Окон. – Мы так много пережили вместе, и я горжусь тем, что могу назвать многих из вас своими друзьями.

Я ухожу из Alpine/Renault с прекрасными воспоминаниями и гордостью за то, что был гонщиком, который принёс команде лучшие результаты с момента ее возвращения в спорт, поднявшись на вторую ступень подиума в Бахрейне, Венгрии и Бразилии. Для меня было честью внести свой вклад в четвертое место в Кубке конструкторов в 2022 году. Я знаю, как много значили все эти моменты, и я унесу с собой чувство радости совместных достижений.

Год для команды получился сложным, особенно вторая половина сезона. Причины у этого разные, но я ни о чем не жалею, поскольку знаю, что как и всегда выкладывался на 100% в каждой сессии.

Я приношу извинения сотням трудолюбивых мужчин и женщин в Энстоуне и Вири за то, что не смогу лично увидеть вас и попрощаться должным образом. Как вы знаете, изначально планировалось провести последнюю гонку в этот уик-энд и лично попрощаться со всеми вами на следующей неделе. Я с нетерпением ждал и не хотел, чтобы всё закончилось именно так. Тем не менее, мир Формулы 1 тесен, и я уверен, что вскоре снова увижу многих из вас.

Я также хочу пожелать только самое лучшее моему другу Джеку, который сделает следующий большой шаг в своей карьере на Гран При Абу-Даби.

СПАСИБО»

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