Ф2: Джек Кроуфорд продлил контракт с DAMS

Джек Кроуфорд, проводящий дебютный сезон в Формуле 2, продолжит выступать в этой молодёжной серии в 2025 году. Команда DAMS объявила о продлении контракта с американским гонщиком.

В 2024-м Кроуфорд пять раз поднимался на подиум, включая победу в воскресной гонке в Барселоне, и за два этапа до конца сезона занимает пятое место в личном зачёте.

Джек Кроуфорд: «Я рад продолжить выступать за DAMS в 2025-м после успешной кампании этого сезона. Предстоит провести ещё два этапа в 2024-м, и мы боремся за место в первой пятёрке. Я надеюсь, что смогу сделать шаг вперёд в следующем году и регулярно бороться впереди».

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