Ф3: Цолов показал лучшее время во второй день тестов

В среду в испанском Хересе прошёл второй и заключительный день тестов Формулы 3. С утра сухая погода способствовала работе на трассе, поэтому гонщики чередовали попытки на коротких и длинных сессиях.
Первые красные флаги появились на сороковой минуте утренней сессии. Брандо Бадоер потерял контроль над машиной в десятом повороте и застрял в гравии. После небольшой паузы, во время которой маршалы эвакуировали машину гонщика Prema, тесты продолжились.
Гонщики сменяли друг друга на верху протокола, а лучшее время записал на свой счёт Никола Цолов. За рулём машины команды Campos болгарский гонщик проехал круг за 1:29.758 с.
После часового перерыва работа возобновилась в дневной сессии. Лучшие круги были показаны в первые пятнадцать минут, поскольку затем начался дождь. Вторые за день красные флаги появились из-за вылета в гравий в десятом повороте дебютанта Джесси Карраскедо. После паузы гонщики продолжили работу на трассе.
По итогам дневной сессии на первой строчке оказался 17-летний итальянский гонщик Никола Лакорте из Jenzer – 1:31.584 с. Заключительные в этом году тесты Формулы 3 пройдут в Барселоне 15-16 октября.
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Результаты утренней сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Н.Цолов
|Campos Racing
|1:29.758
|42
|2. М.Боя
|Campos Racing
|1:29.881
|31
|3. М.Стенсхорн
|Hitech Pulse-Eight
|1:30.050
|47
|4. Н.Стромстед
|Trident
|1:30.072
|48
|5. У.Угочукву
|PREMA Racing
|1:30.175
|33
|6. Т.Интрафувасак
|Campos Racing
|1:30.202
|39
|7. Ч.Вурц
|Trident
|1:30.221
|43
|8. Д.Дюфек
|Hitech Pulse-Eight
|1:30.230
|48
|9. Ф.Слейтер
|Rodin Motorsport
|1:30.263
|37
|10. К.Хо
|Jenzer Motorsport
|1:30.317
|37
|11. Р.Камара
|Trident
|1:30.337
|47
|12. Н.Леон
|PREMA Racing
|1:30.366
|37
|13. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1:30.377
|33
|14. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1:30.391
|30
|15. М.Загазета
|Jenzer Motorsport
|1:30.417
|35
|16. Д.Беннетт
|Van Amersfoort Racing
|1:30.548
|43
|17. Р.Билински
|Rodin Motorsport
|1:30.608
|35
|18. Б.дель Пио
|MP Motorsport
|1:30.702
|43
|19. Д.Уортон
|ART Grand Prix
|1:30.734
|35
|20. Л.Шарп
|Rodin Motorsport
|1:30.762
|40
|21. Н.Лакорте
|Jenzer Motorsport
|1:30.857
|34
|22. Х.Сагрера
|AIX Racing
|1:30.924
|41
|23. Ж.Си
|Hitech Pulse-Eight
|1:30.954
|46
|24. Д.Карраскедо
|Van Amersfoort Racing
|1:31.029
|44
|25. А.Джусти
|MP Motorsport
|1:31.051
|42
|26. И.Домингес
|Van Amersfoort Racing
|1:31.114
|46
|27. Т.Тапонен
|ART Grand Prix
|1:31.250
|36
|28. Б.Бадоер
|PREMA Racing
|1:31.263
|14
|29. Х.Гарфиас
|AIX Racing
|1:31.343
|38
|30. Н.Кулен
|AIX Racing
|1:31.982
|40
Результаты дневной сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Н.Лакорте
|Jenzer Motorsport
|1:31.584
|30
|2. Д.Беннетт
|Van Amersfoort Racing
|1:32.031
|35
|3. Х.Гарфиас
|AIX Racing
|1:32.250
|37
|4. И.Домингес
|Van Amersfoort Racing
|1:32.622
|32
|5. М.Боя
|Campos Racing
|1:32.903
|24
|6. Н.Стромстед
|Trident
|1:32.955
|35
|7. Н.Цолов
|Campos Racing
|1:33.034
|33
|8. Т.Интрафувасак
|Campos Racing
|1:33.299
|32
|9. Д.Карраскедо
|Van Amersfoort Racing
|1:33.520
|25
|10. Ч.Вурц
|Trident
|1:33.656
|40
|11. Ф.Слейтер
|Rodin Motorsport
|1:33.698
|28
|12. Д.Дюфек
|Hitech Pulse-Eight
|1:33.792
|22
|13. У.Угочукву
|PREMA Racing
|1:33.796
|45
|14. М.Стенсхорн
|Hitech Pulse-Eight
|1:33.871
|32
|15. Р.Билински
|Rodin Motorsport
|1:33.900
|40
|16. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1:33.984
|33
|17. Б.Бадоер
|PREMA Racing
|1:33.992
|35
|18. Д.Уортон
|ART Grand Prix
|1:34.076
|34
|19. Н.Леон
|PREMA Racing
|1:34.095
|48
|20. Л.Шарп
|Rodin Motorsport
|1:34.095
|40
|21. К.Хо
|Jenzer Motorsport
|1:34.279
|47
|22. М.Загазета
|Jenzer Motorsport
|1:34.339
|37
|23. Т.Тапонен
|ART Grand Prix
|1:34.539
|40
|24. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1:34.726
|19
|25. А.Джусти
|MP Motorsport
|1:34.853
|25
|26. Б.дель Пио
|MP Motorsport
|1:34.867
|24
|27. Х.Сагрера
|AIX Racing
|1:36.231
|32
|28. Н.Кулен
|AIX Racing
|1:36.375
|28
|29. Ж.Си
|Hitech Pulse-Eight
|1:44.647
|15
|30. Р.Камара
|Trident
|1:45.381
|16