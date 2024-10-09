Ф3: Цолов показал лучшее время во второй день тестов

В среду в испанском Хересе прошёл второй и заключительный день тестов Формулы 3. С утра сухая погода способствовала работе на трассе, поэтому гонщики чередовали попытки на коротких и длинных сессиях.

Первые красные флаги появились на сороковой минуте утренней сессии. Брандо Бадоер потерял контроль над машиной в десятом повороте и застрял в гравии. После небольшой паузы, во время которой маршалы эвакуировали машину гонщика Prema, тесты продолжились.

Гонщики сменяли друг друга на верху протокола, а лучшее время записал на свой счёт Никола Цолов. За рулём машины команды Campos болгарский гонщик проехал круг за 1:29.758 с.

После часового перерыва работа возобновилась в дневной сессии. Лучшие круги были показаны в первые пятнадцать минут, поскольку затем начался дождь. Вторые за день красные флаги появились из-за вылета в гравий в десятом повороте дебютанта Джесси Карраскедо. После паузы гонщики продолжили работу на трассе.

По итогам дневной сессии на первой строчке оказался 17-летний итальянский гонщик Никола Лакорте из Jenzer – 1:31.584 с. Заключительные в этом году тесты Формулы 3 пройдут в Барселоне 15-16 октября.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Н.Цолов Campos Racing 1:29.758 42 2. М.Боя Campos Racing 1:29.881 31 3. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1:30.050 47 4. Н.Стромстед Trident 1:30.072 48 5. У.Угочукву PREMA Racing 1:30.175 33 6. Т.Интрафувасак Campos Racing 1:30.202 39 7. Ч.Вурц Trident 1:30.221 43 8. Д.Дюфек Hitech Pulse-Eight 1:30.230 48 9. Ф.Слейтер Rodin Motorsport 1:30.263 37 10. К.Хо Jenzer Motorsport 1:30.317 37 11. Р.Камара Trident 1:30.337 47 12. Н.Леон PREMA Racing 1:30.366 37 13. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:30.377 33 14. Т.Трамниц MP Motorsport 1:30.391 30 15. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:30.417 35 16. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:30.548 43 17. Р.Билински Rodin Motorsport 1:30.608 35 18. Б.дель Пио MP Motorsport 1:30.702 43 19. Д.Уортон ART Grand Prix 1:30.734 35 20. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:30.762 40 21. Н.Лакорте Jenzer Motorsport 1:30.857 34 22. Х.Сагрера AIX Racing 1:30.924 41 23. Ж.Си Hitech Pulse-Eight 1:30.954 46 24. Д.Карраскедо Van Amersfoort Racing 1:31.029 44 25. А.Джусти MP Motorsport 1:31.051 42 26. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:31.114 46 27. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:31.250 36 28. Б.Бадоер PREMA Racing 1:31.263 14 29. Х.Гарфиас AIX Racing 1:31.343 38 30. Н.Кулен AIX Racing 1:31.982 40

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Н.Лакорте Jenzer Motorsport 1:31.584 30 2. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:32.031 35 3. Х.Гарфиас AIX Racing 1:32.250 37 4. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:32.622 32 5. М.Боя Campos Racing 1:32.903 24 6. Н.Стромстед Trident 1:32.955 35 7. Н.Цолов Campos Racing 1:33.034 33 8. Т.Интрафувасак Campos Racing 1:33.299 32 9. Д.Карраскедо Van Amersfoort Racing 1:33.520 25 10. Ч.Вурц Trident 1:33.656 40 11. Ф.Слейтер Rodin Motorsport 1:33.698 28 12. Д.Дюфек Hitech Pulse-Eight 1:33.792 22 13. У.Угочукву PREMA Racing 1:33.796 45 14. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1:33.871 32 15. Р.Билински Rodin Motorsport 1:33.900 40 16. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:33.984 33 17. Б.Бадоер PREMA Racing 1:33.992 35 18. Д.Уортон ART Grand Prix 1:34.076 34 19. Н.Леон PREMA Racing 1:34.095 48 20. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:34.095 40 21. К.Хо Jenzer Motorsport 1:34.279 47 22. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:34.339 37 23. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:34.539 40 24. Т.Трамниц MP Motorsport 1:34.726 19 25. А.Джусти MP Motorsport 1:34.853 25 26. Б.дель Пио MP Motorsport 1:34.867 24 27. Х.Сагрера AIX Racing 1:36.231 32 28. Н.Кулен AIX Racing 1:36.375 28 29. Ж.Си Hitech Pulse-Eight 1:44.647 15 30. Р.Камара Trident 1:45.381 16

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