Фернандо Алонсо: Williams и Haas были быстрее нас

Фернандо Алонсо финишировал шестым в Баку, что стало для него лучшим результатом со времён июньского Гран При Канады. Гонщик Aston Martin похвалил команду, но признал, что соперники из Williams и Haas в трёх последних гонках были быстрее, и ситуацию нужно исправлять.

Фернандо Алонсо: «Я определённо доволен результатом. В уик-энд, который проходит по стандартному сценарию, команды средней группы борются за девятое и десятое место, но в Баку благодаря событиям впереди, оказалось возможным шестое место, и мы его взяли. В каком-то смысле это было оппортунистическое воскресенье для нас, и мы заработали много очков. Я рад за команду.

В гонке мы действовали гибко – стратегия как одного, так и двух пит-стопов могла сработать для нас. Мы просто следили за действиями ближайших соперников и копировали их стратегию. И такой подход отлично сработал. Я смог удержаться впереди Франко Колапинто, Алекса Элбона и Нико Хюлкенберга. Гонка получилась сложной, поскольку у нас не было времени расслабиться, но мы отлично справились.

Команда отлично провела пит-стопы, разработала правильную стратегию, а деградация резины была приемлемой. Возможно, в этот уик-энд у нас не было суперскорости, но мы действовали правильно в гонке и заработали очки.

В целом, Williams и Haas были быстрее нас в трёх последних гонках. Например, Кевин Магнуссен в Монце оказался настолько быстр, что даже после 10-секундного штрафа оказался в протоколе впереди нас. Так что в последних гонках мы откатились назад, но хотим это исправить как можно скорее и вновь стать пятой командой по скорости. В Сингапуре будет ещё одна возможность».

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