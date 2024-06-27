Ферстаппен: Гравий в зонах вылета заставит быть точнее

В преддверии Гран При Австрии Макс Ферстаппен говорил о том, как сложно на Red Bull Ring соблюдать пределы трассы, и выразил надежду, что теперь, когда в двух последних поворотах круга организованы гравийные зоны вылета, все будут вынуждены действовать аккуратнее и пилотировать точнее.

Макс Ферстаппен: «У нас всё хорошо, ведь в Шпильберге приятная погода, а в Австрии очень неплохая кухня. К тому же это наш домашний Гран При, причём в его программу входит спринт, что усложняет всем задачу, поскольку найти правильный подход ко всем аспектам работы будет труднее.

Впрочем, это нормально, просто нам, чтобы добиться максимально возможных результатов, предстоит преодолевать испытания несколько иного рода. Разумеется, поскольку соперничество обостряется, мы делаем всё, что в наших силах, чтобы выступать ещё лучше.

Постараемся так действовать и здесь, и в остальных предстоящих гонках – разумеется, крайне важно понять, на каком уровне мы находимся. Вообще пилотировать на австрийской трассе очень интересно, особенно в скоростных поворотах, и мне это доставляет настоящее удовольствие.

Но на этой трассе при такой её конфигурации приходится постоянно обсуждать проблему, связанную с соблюдением её пределов. Отчасти она связана с тем, что по ходу круга шины перегреваются, в том числе передние, и это естественным образом приводит к недостаточной поворачиваемости, поэтому машину выносит к внешнему краю трассы.

Иногда это может начаться уже на входе в поворот, и тогда на выходе ты окажешься на несколько миллиметров за пределами трассы, а за это тебя штрафуют.

Я надеюсь, что теперь, поскольку на трассе сделаны гравийные зоны вылета, этого станет несколько меньше, поскольку всем, разумеется, придётся действовать более осторожно и пилотировать более точно. Посмотрим, в какой мере такое решение окажется правильным, ведь сейчас ни у кого нет однозначного понимания, что именно надо предпринять. Например, на Red Bull Ring также проводятся гонки MotoGP и проходят этапы других серий, поэтому пока довольно сложно предложить универсальное решение, которое наилучшим образом всех устроит».

Конечно, Максу задавали вопросы и на другие темы, в частности, о его планах на следующий сезон, поскольку не стихают слухи о стойком интересе к нему со стороны Mercedes.

«Полагаю, я уже говорил об этом раньше, – ответил трёхкратный чемпион мира. – Вполне естественно, что люди обсуждают эти вопросы, но для нас важнее всего, чтобы и в будущем наша машина была самой конкурентоспособной.

Безусловно, сейчас результаты очень плотные, но наша команда слаженно работает, чтобы добиться улучшений. В том числе вместе с командой мы уделяем большое внимание подготовке к следующему году. Полагаю, это даёт достаточно ясное представление о том, какую машину я буду пилотировать в 2025 году. Я всем доволен, сотрудничая с Red Bull Racing…»

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