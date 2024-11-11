Фредерик Вассёр: Хэмилтон приходит в Ferrari побеждать

Льюису Хэмилтону осталось провести три Гран При в составе Mercedes, после чего сотрудничество семикратного чемпиона мира с командой из Брэкли завершится. В 2025-м британский гонщик продолжит карьеру в Ferrari, и руководитель Скудерии Фредерик Вассёр поделился некоторыми деталями о ходе переговоров о контракте.

«На самом деле договориться с Льюисом оказалось не так и сложно, – приводит слова Вассёра La Gazzetta dello Sport. – Он всегда думал о Ferrari, и на этот раз просто сошлись звёзды.

Льюис приходит к нам побеждать, а не отдыхать в отпуске. Я уверен, что у нас есть всё необходимое, чтобы попробовать победить».

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