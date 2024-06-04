Гуаньюй Чжоу – вероятный напарник Гасли на 2025 год

Французская пресса активно комментирует события вокруг Alpine, заводской команды концерна Renault, и основные тезисы разгоревшейся дискуссии изложил Фред Ферре, гоночный корреспондент авторитетного издания L’Equipe, принимая участие в очередном выпуске подкаста F1 Nation.

Во Франции у Эстебана Окона была очень хорошая репутация, по крайней мере, до недавнего времени. Но инцидент в Монако её изрядно подпортил, и в минувший понедельник все газеты писали о том, что Окона могут отстранить на одну гонку, и за руль он вернётся только в Испании.

Однако на самом деле такое развитие событий вряд ли было возможно, и вот почему: действующий контракт, на основании которого Эстебан выступает в Alpine, этого не допускает. Окон по-прежнему остаётся гонщиком Mercedes, и вполне возможно, что Тото Вольфф напомнил руководству Alpine, что у них просто нет права отстранять Эстебана от гонок.

За руль машины Окона может сесть молодой гонщик, но только на первой пятничной тренировке, и вполне вероятно, что вскоре это будет доверено Джеку Дуэну, резервному пилоту Alpine F1.

Впрочем, хотя карьерой француза занимается Тото Вольфф, предполагать, что Эстебан станет напарником Джорджа Расселла в 2025 году, не стоит. Решения Mercedes ждёт Карлос Сайнс, и дальнейшие подвижки на рынке пилотов зависят именно от того, с какой из команд свяжет свою дальнейшую судьбу опытный и быстрый испанец, который котируется выше Окона.

Если выяснится, что в Mercedes действительно не ждут Карлоса, то он, например, может подписать контракт с Williams сроком на один год, и тогда у Эстебана появится шанс перейти в Sauber. Но также не исключён его переход в Haas.

Рассуждая о гонщиках, которые могут занять место Окона в Alpine, французская пресса высоко расценивает шансы Гуаньюя Чжоу, поскольку его поддерживает китайский автопроизводитель Geely, у которой тесные деловые связи с Renault. Год назад два автогиганта подписали договор о сотрудничестве, и это обстоятельство создаёт особые условия для того, чтобы Чжоу оказался гонщиком заводской команды французского концерна.

Впрочем, это ещё не факт, тем более что в резерве Alpine есть не только Джек Дуэн, но и молодой француз Виктор Мартен, ныне выступающий в Формуле 2. В начале сезона его дела шли неважно, но если он сможет добиться заметных улучшений, то его тоже вполне можно рассматривать в качестве кандидата на место напарника Гасли.

Правда, судьба самого Пьера тоже под вопросом, но в команде очень хотят, чтобы он остался. И, конечно, не стоит забывать, что в гонках на выносливость за Alpine выступает Мик Шумахер, который мечтает о том, чтобы вернуться в Формулу 1. По словам Брюно Фамена, руководителя Alpine, шансы Мика выше, чем можно подумать.

Французская пресса, рассуждая о перспективах команды, резюмирует их так: у Фамена много кандидатов, но среди них нет ни одного по-настоящему привлекательного. Причём приводится аргумент, о котором многие уже успели забыть: три года назад за Alpine выступал Фернандо Алонсо, а в резерве был Оскар Пиастри. Но оба предпочли расстаться с командой из Энстоуна.

На их фоне все остальные перечисленные имена заведомо выглядят намного бледнее.

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