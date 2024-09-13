Хаккинен: Через три года мы увидим прогресс Aston Martin

Мика Хаккинен не случайно считает, что переход Эдриана Ньюи в Aston Martin можно считать главной новостью, ведь двукратный чемпион мира оба своих титула выиграл на машинах, созданных под его руководством.

Решение Эдриана Ньюи перейти в Aston Martin – главная новость Формулы 1, и на то есть причины. Оба титула я выиграл на машинах, построенных под его техническим руководством, и это только два чемпионата из 25-ти, в которых его творения побеждали вместе с Williams, McLaren и Red Bull. Он – лучший в своём деле, он не только знает, как сконструировать быструю машину, но также понимает, как сделать так, чтобы гонщику было удобно с ней работать.

Хотя Формула 1 – очень сложный спорт, и в топ-командах сейчас работает по полторы тысячи сотрудников, а то и больше, всеми этими людьми необходимо эффективно руководить. Понятно, что Эдриан уже не занимается всеми подряд задачами, связанными с разработкой машины – в отличие от тех времён, когда он только начинал карьеру в Формуле 1, а это было в 80-х. Но он задаёт направление, определяет приоритеты и думает над общей концепцией машины, чтобы в итоге у неё было преимущество в скорости.

Он настоящий новатор, ему отлично удаётся генерировать идеи, причём он не полагается только на технологии компьютерного моделирования и анализа данных – важно, что он привносит в процесс инженерного поиска подлинное творчество.

В команде Aston Martin и так работает немало инженеров и конструкторов, но если весь её технический департамент теперь будет реорганизован под Эдриана, если он получит свободу действий, то я думаю, что в течение 3-5 лет мы станем свидетелями её значительного прогресса. Особенно когда в 2026-м Формула 1 перейдёт на новый технический регламент.

Важный момент состоит в том, что начиная с 2026 года Aston Martin будет использовать силовые установки Honda. Эдриан уже хорошо знаком с японскими мотористами и в период сотрудничества Red Bull и Honda уже создавал машины, выигрывавшие чемпионаты.

Я уверен, что это ещё один фактор, который они с Лоуренсом Строллом учитывают, так что в наличии все основные составляющие успеха. При условии, что люди, которые будут в подчинении у Ньюи, научатся эффективно работать под его руководством.

Хотя в Red Bull Racing теперь говорят, что успешная работа технического департамента зависит не от одного конкретного человека, понятно, что уход Эдриана Ньюи стал для них серьёзной потерей. Он принял это решение в апреле после этапа в Японии, а это был последний Гран При, в котором гонщики Red Bull обеспечили команде победный дубль, а также заняли весь первый стартовый ряд по итогам квалификации. После этого у Серхио Переса начались проблемы, а Макс Ферстаппен свою последнюю победу одержал в июньском Гран При Испании в Барселоне.

Может быть, это всего лишь совпадение, но как только Эдриан решил расстаться с командой, её результаты пошли на убыль, и сложно отделаться от впечатления, что на это напрямую повлияли перемены в техническом руководстве.

И теперь McLaren продолжает сокращать отставание от Red Bull Racing в обоих зачётах, так что посмотрим, удастся ли чемпионской команде решить проблемы с машиной. В общем, гонки в Баку и Сингапуре обещают быть очень интересными.

В Баку станет понятно, удалось ли Red Bull решить проблемы

В предыдущие три года в Баку побеждали гонщики Red Bull Racing, причём дважды успеха добивался Серхио Перес. Уже в этот уик-энд станет понятно, смогла ли команда разобраться со сложностями, связанными с RB20. Кстати, после Гран При Италии оба её гонщика провели какое-то время на базе Red Bull в Милтон-Кинсе, в том числе работали на симуляторе.

Baku City Circuit – одна из самых длинных трасс в календаре чемпионата, и переключать передачи по ходу круга гонщикам приходиться чаще, чем где-либо ещё. Есть там и зоны интенсивного торможения, и знаменитая длинная прямая, а кроме того, по предыдущим сезонам мы знаем, что вероятность появления автомобиля безопасности в Баку очень высока.

Можно предвидеть, что в этот уик-энд борьба на трассе вновь будет носить острейший характер.

Прогноз от Мики

Хотя в Монце Ferrari одержала прекрасную победу, да и в Баку её гонщики поедут быстро, всё-таки McLaren выступает более стабильно. Поэтому я ожидаю, что всё внимание вновь будет приковано к красным и оранжевым машинам, особенно если выяснится, что в Red Bull Racing так и не нашли решения проблем, из-за которых в последнее время они растеряли былое преимущество.

Источник