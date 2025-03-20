Хэмилтон: Мы будем настраивать машину немного иначе

Льюис Хэмилтон считает, что не стоит судить о форме Ferrari по результатам дождевой гонки в Мельбурне…

Льюис Хэмилтон: «В этот уик-энд мы будем настраивать машину немного иначе. Я пока наблюдаю со стороны, смотрю, как работает команда. Я всё еще учусь. Это первый этап, когда я вижу, как они работают, как им нравится настраивать машину, какие изменения они вносят по ходу уик-энда.

Когда я лучше разберусь в машине, я смогу более активно участвовать, принимать больше решений, говорить, что мне хотелось бы изменить. В этот уик-энд мы многое обсудим, я использую свой опыт, но у нас и так опытная команда.

Да, гонка в Мельбурне прошла не так, как нам бы хотелось, но сейчас не время для поспешных решений. Всё так, как есть. Одна маленькая вещь могла бы сильно повлиять на наш результат. Но мы движемся вперед. Все по-прежнему мотивированы и с оптимизмом смотрят в будущее».

Источник