Хэмилтон: Сейчас главное – помочь Mercedes

Длительное и успешное сотрудничество Хэмилтона с Mercedes закончится в конце этого сезона. Британец пока не знает, сможет ли он присоединиться к Ferrari сразу, чтобы поработать с ними на тестах, но до последней гонки будет помогать Mercedes.

Льюис Хэмилтон: «Думаю, всё начнется с разговора с Тото. В 2012-м, после заявления о переходе в Mercedes, у меня не было возможности поработать в команде до декабря, когда мы подгоняли сиденье. Пока не знаю, как получится на этот раз.

Сейчас для меня главное – помочь Mercedes. Я трачу на это все свои силы. Конечно, я с нетерпением жду будущего, но сейчас мы находимся в сложной ситуации – и это мой вызов. Вся моя энергия уходит на то, чтобы помочь команде найти способ вернуться на вершину.

Прежде всего я гонщик, я хочу побеждать. И размышления о следующем сезоне мне в этом не помогают».

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