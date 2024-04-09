Ляп Лунина и голевая феерия: Реал и Манчестер Сити не обнаружили сильнейшего в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Мадридский Реал и Манчестер Сити расписали ничью в матче-триллере в четвертьфинале Лиги чемпионов

Поединок завершился со счетом 3:3.

В начале матча команды выдали очень активные 15 минут. Счет уже на 2-й минуте открыл Манчестер Сити. «Городяне» забили курьезный гол со штрафного, воспользовавшись ошибкой Андрея Лунина.

Реал стал медлить и сумел быстро выйти вперед в поединке. На 12 минуте автогол Рубена Диаша сравнял счет, а через 2 минуты Родриго вывел «сливочных» вперед.

Далее команды успокоилась, однако во втором тайме голея феерия продолжилась. На 66 минуте Фил Фоден суперголом счет сравнял. Через 5 минут Йошко Гвардиол не менее зрелищным голом вывел действующих победителей турнира вперед.

Последнее слово в матче все же сказал Реал. Федерико Вальверде сравнял счет на 79 минуте.

Лига чемпионов 1/4 финала, первый матч 9 апреля

Реал Мадрид — Манчестер Сити 3:3 (2:1)

Голы: 0:1 — 2 Силва, 1:1 — 12 Диаш(аг), 2:1 — 14 Родриго, 2:2 — 66 Фоден, 2: 3 — 71 Гвардиол, 3:3 — 79 Вальверде

Реал: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Менди, Кроос (Модрич 46), Камавинга, Тчуамэни, Беллингем, Вальверде, Родриго( Диас 72), Винисиус Жуниор( Хоселу 86). Манчестер Сити: Ортега, Рубен Диаш, Стоунс, Аканджи, Гвардиол, Ковачич М., Грилиш, Родри, Силва Б., Фоден (Альварес 87), Холланд. >

Судьба путевки решится через неделю, 17 апреля, в ответном матче на «Этихаде».

Отметим , что в параллельном матче 1/8 финала Арсенал и Бавария тоже расписали ничью.

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