Ляп Лунина и голевая феерия: Реал и Манчестер Сити не обнаружили сильнейшего в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Мадридский Реал и Манчестер Сити расписали ничью в матче-триллере в четвертьфинале Лиги чемпионов
Поединок завершился со счетом 3:3.
В начале матча команды выдали очень активные 15 минут. Счет уже на 2-й минуте открыл Манчестер Сити. «Городяне» забили курьезный гол со штрафного, воспользовавшись ошибкой Андрея Лунина.
Реал стал медлить и сумел быстро выйти вперед в поединке. На 12 минуте автогол Рубена Диаша сравнял счет, а через 2 минуты Родриго вывел «сливочных» вперед.
Далее команды успокоилась, однако во втором тайме голея феерия продолжилась. На 66 минуте Фил Фоден суперголом счет сравнял. Через 5 минут Йошко Гвардиол не менее зрелищным голом вывел действующих победителей турнира вперед.
Последнее слово в матче все же сказал Реал. Федерико Вальверде сравнял счет на 79 минуте.
Лига чемпионов 1/4 финала, первый матч 9 апреля
Реал Мадрид — Манчестер Сити 3:3 (2:1)
Голы: 0:1 — 2 Силва, 1:1 — 12 Диаш(аг), 2:1 — 14 Родриго, 2:2 — 66 Фоден, 2: 3 — 71 Гвардиол, 3:3 — 79 Вальверде
Реал: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Менди, Кроос (Модрич 46), Камавинга, Тчуамэни, Беллингем, Вальверде, Родриго( Диас 72), Винисиус Жуниор( Хоселу 86). Манчестер Сити: Ортега, Рубен Диаш, Стоунс, Аканджи, Гвардиол, Ковачич М., Грилиш, Родри, Силва Б., Фоден (Альварес 87), Холланд. >
Судьба путевки решится через неделю, 17 апреля, в ответном матче на «Этихаде».
Отметим , что в параллельном матче 1/8 финала Арсенал и Бавария тоже расписали ничью.