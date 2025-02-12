Хорнер: Цунода знает, что в Формуле 1 всё быстро меняется

Юки Цунода рассчитывал заменить Серхио Переса в Red Bull Racing, но команда выбрала менее опытного Лиама Лоусона. Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, как Юки планирует поддерживать мотивацию в 2025 году.

Кристиан Хорнер: «Юки сказал, что его будет мотивировать возможность продемонстрировать, что он заслуживает возможность [выступать за Red Bull]. Надеюсь, команда Racing Bulls сделает шаг вперёд благодаря тому, что они будут использовать нашу заднюю подвеску, коробку передач и другие компоненты, которые разрешено покупать. Команда и её руководство набрались опыта, что естественным образом позволит сделать шаг вперёд.

Юки очень целеустремлён. Он знает, насколько быстро всё может измениться. Кто бы мог подумать ещё девять месяцев назад, что Лиам Лоусон станет нашим гонщиком в 2025 году? В Формуле 1 всё очень быстро меняется, и Юки это знает. Он знает, что всегда должен показывать результат и быть именно тем гонщиком, который стучится в нашу дверь».

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