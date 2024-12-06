Ландо Норрис: Мне нравится наблюдать за перепалкой!

Ландо Норрис прокомментировал публичное выяснение отношений между Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселлом. Гонщик McLaren не стал вставать ни на одну из сторон, решив ограничиться ролью стороннего наблюдателя.

Ландо Норрис: «Я не в курсе всех подробностей, но я многое знаю о том, что было сказано, и что произошло. Я в курсе того, как они выясняли отношения.

В этом вопросе есть две стороны. С одной стороны, вам платят за то, чтобы вы гонялись и добивались результата в интересах команды, в каком-то смысле неважно какой ценой. Ты хочешь выиграть, и для этого пытаешься создать для себя максимально выгодные условия. В случае Джорджа, вероятно, созданием таких условий было то, что он сказал и сделал.

Между гонщиками существует уважение, и никто из нас не хочет, чтобы другой получил штраф за то, что иногда происходит в гонках. В той ситуации никто не должен был получить штраф.

В Mercedes не ведут борьбу за титул, поэтому когда у них есть возможность зацепиться за что-то большее, они это делают, как в случае с Максом. Они решили любой ценой попытаться взять поул или одержать победу. Возможно, в случае с Джорджем расплатой стало меньшее уважение со стороны Макса.

Каждый действует по-своему. Кто-то борется изо всех сил, кто-то менее отчаянно. Но мне нравится наблюдать за перепалкой этих двоих!»

Во время гонки в Катаре Ландо получил 10-секундный Stop&Go за то, что не замедлился в зоне действия жёлтых флагов. Обратил внимание на это нарушение Макс Ферстаппен, но Норрис не сердится на соперника.

«Честно говоря, любой другой гонщик на месте Макса поступил бы точно так же, – продолжает Ландо Норрис. – Таковы гонки, и таковы правила. Макс просто сказал, что я не соблюдаю правила. Меня это устраивает».

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