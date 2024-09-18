Лиам Лоусон: Можно сказать, что я в режиме ожидания

Автоспортивная пресса в последние месяцы довольно активно обсуждала дальнейшую судьбу Лиама Лоусона, при этом неоднократно упоминалось, что в Red Bull должны определиться в отношении новозеландского гонщика к середине сентября.

Если бы этого не произошло, то Лиам освободился бы от контрактных обязательств и вступил бы в переговоры с другими командами. Середина сентября уже позади, и австралийское издание Speedcafe пишет, что в дни Гран При Азербайджана, судя по всему, в Red Bull приняли решение и воспользовались своим приоритетным правом на услуги Лоусона.

Хотя это пока не подтверждено официально, на определённые размышления наводит тот факт, что Лиам был приглашён участвовать в новом выпуске Talking Bull, официального подкаста пресс-службы Red Bull. В частности, Лоусон рассказал, как он в своё время попал в молодёжную программу австрийской компании.

«Забавно, что когда со мной подписали контракт, я выступал в Новой Зеландии, – вспоминал Лиам. – Там у нас есть чемпионат, который называется Toyota Racing Series, и он пользуется большой популярностью. Многие гонщики Формулы 1 через него прошли: там выступал Ландо Норрис, Лэнс Стролл и ещё пара других парней.

Обычно он начинается в январе и проходит в течение пяти недель, когда в Новой Зеландии лето, а в Европе и США в это время намного холоднее, и там гонки не проводятся. Потому к нам приезжают гонщики из самых разных чемпионатов, причём весьма высокого уровня.

В детстве, когда я уже увлёкся Формулой 1, я каждый год смотрел гонки этой новозеландской серии и мечтал когда-нибудь в ней выступить. Тогда для меня она была вполне сравнима с Ф1. И наконец-то я получил возможность в ней участвовать, хотя это было уже после моего первого года в Европе.

Моим напарником по команде в Toyota Racing Series тогда был Лукас Ауэр, и насколько я могу понять, за его выступлениями следил Хельмут Марко. А я в свой первый уик-энд показал очень хороший результат, однако совершенно не ожидал, что мне сделают предложение.

Стать гонщиком молодёжной программы Red Bull было для меня чем-то совершенно особенным. Я помню, что за год до этого, когда я гонялся в Европе в Формуле 4, как-то раз работал на тестах в Хоккенхайме вместе с Джеком Дуэном, который тогда входил в эту программу.

Помню, я смотрел, как он ходит по пит-лейн в комбинезоне Red Bull, и думал, что он классно смотрится, и что вообще круто быть юниором Red Bull. И вот через пару дней после первого же уик-энда в новозеландской серии мне было сделано предложение – точно помню, что я узнал об этом, когда сидел в кафе. А ещё помню, что я тогда даже ходить не мог от удивления! Конечно, я был в плену эмоций, но испытал при этом очень странные ощущения».

Конечно, тогда, в 2019 году, Лиам выиграл титул в Toyota Racing Series, в том же году дебютировал в Формуле 3, в 2021-м перешёл в Ф2, но одновременно выступал в кузовной серии DTM и стал вице-чемпионом.

После этого началось его сотрудничество с AlphaTauri и Red Bull Racing в качестве тест-пилота и резервного гонщика, а в прошлом сезоне Лоусон дебютировал в Формуле 1, заменив травмированного Даниэля Риккардо, и провёл пять гонок в составе команды из Фаэнцы.

«Сейчас моя роль прежде всего в том, чтобы работать на симуляторе, – рассказал Лиам, говоря о его нынешних обязанностях. – Поскольку я резервный пилот, то в гонках я не выступаю – на самом деле, наверное, впервые с момента, когда мне исполнилось 7 лет, я не участвую ни в каких чемпионатах.

Всё это очень странно, но сейчас моя работа в основном проходит за кулисами, хотя, конечно, без соревнований мне тяжело, тем более что в прошлом году я провёл несколько гонок в Формуле 1, и это было совершенно замечательный опыт. Но теперь можно сказать, что я в режиме ожидания…»

Вполне вероятно, что ожидание Лиама вскоре закончится, но пока приходится ждать от Red Bull официального подтверждения.

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