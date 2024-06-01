Лоран Мекис: Нам необходимы дисциплина и терпение

В своё время Toro Rosso была командой, в которой молодые гонщики Red Bull проходили проверку и «обкатку», и лучшие из них получали возможность перейти в Red Bull Racing, чтобы проявить себя уже на более высоком уровне.

Но сейчас команда из Фаэнцы называется Visa RB, и её статус несколько изменился, ведь за неё выступают Юки Цунода, и это уже его четвёртый сезон в Формуле 1, а также Даниэль Риккардо, которого по всем статьям можно считать ветераном. С начала года ею руководит Лоран Мекис, перешедший из Ferrari и занявший место вышедшего в отставку Франца Тоста, а должность исполнительного директора доверена опытному менеджеру Петеру Байеру, ранее занимавшему весьма высокий пост в FIA.

«Для болельщика Формулы 1 или для человека, которому нравятся автомобили, сложно расстаться с Ferrari, но в реальности мне представился совершенно уникальный шанс, – рассказал Мекис в интервью PlanenF1. – Я пришёл в проект, который мы воспринимаем как задачу по созданию новой команды.

Это была уникальная возможность, поэтому я решился на этот шаг. Для меня большая честь присоединиться к этому коллективу, и каждый день я испытываю именно такие чувства. В этой команде работает очень много талантливых специалистов, которые занимаются финансовыми и деловыми вопросами, и нам всем повезло, ведь сейчас, когда команда вышла на новый старт, перед ней стоит амбициозная задача стать более конкурентоспособной.

Нам предоставлены все необходимые средства, чтобы предпринять такую попытку. Если говорить о размере Visa RB по сравнению с топ-командами, то мы по-прежнему намного меньше, у нас работает около 600 человек. Согласен, бюджетные ограничения несколько упрощают нашу задачу, однако многие компоненты машины мы по-прежнему заказываем на стороне.

Таким образом, мы отстаём от топ-команд в плане имеющихся ресурсов, в плане инфраструктуры, в плане производственных возможностей и т.д. Сейчас мы занимаемся анализом этого отставания, чтобы понять, чего нам не хватает для дальнейшего развития. Но в целом мы уступаем на всех уровнях.

Однако именно это делает приключение столь интересным, поскольку мы можем формировать новый облик команды и бросить вызов лидерам. В общем, это сложная задача, и для её решения необходимо заложить прочную основу, а затем придумать что-то ещё, чтобы одолеть тех, кто больше и сильнее нас.

Мы уже вступили в эту борьбу, и перед нами стоит множество первоочередных задач, но также есть планы, которые можно осуществить только в среднесрочной перспективе. Мы уже пригласили немало опытных специалистов высокого уровня, поэтому стараемся решать все задачи одновременно, а там будет видно, что из этого получится.

Но для этого необходимы дисциплина и терпение. Если мы не будем отдавать себе отчёт в том, на каком уровне находимся сейчас, и насколько нам далеко до того уровня, на который мы хотим выйти, то если мы не будем готовы несколько сдать позиции сейчас, в ближайшей перспективе – а это необходимо, чтобы заложить основы – тогда мы просто не сможем достичь наших целей».

В McLaren показывают хороший пример, поскольку эта команда всего за пару сезонов добилась впечатляющего прогресса и уже борется за победы, однако Visa RB не совсем обычная команда Формулы 1. Она по определению должна находиться в тени Red Bull Racing, и владельцы австрийской компании Red Bull вряд ли заинтересованы в том, чтобы она бросила вызов «старшей» команде.

Однако Лоран Мекис уверяет, что хозяева обеих команд пока не вводят никаких ограничений такого рода: «Я был бы рад, если бы для нас ввели подобные ограничения, ведь это бы означало, что мы в значительной степени преодолели отставание в скорости.

Думаю, фактически мы должны нацеливаться на 6-ме место Кубка конструкторов, может быть, даже на 5-е, если получим возможность одолеть какую-то из заводских команд. Но именно это я считаю задачей на долгосрочную перспективу».

После восьми этапов сезона Visa RB уже занимает 6-ю строчку командного зачёта, поэтому задачу можно считать частично выполненной, но нет никаких сомнений, что Лоран Мекис и его команда на этом не успокоятся.

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