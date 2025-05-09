Макс Ферстаппен тестирует Ferrari на Нюрбургринге

Макс Ферстаппен не скрывает своего интереса к гонкам на выносливость, и у него есть собственная команда, которая выступает в кузовном чемпионате GT World Challenge Endurance.

Сегодня действующий чемпион мира сел за руль Ferrari 296 GT3 на официальных тестах перед третьим этапом сезона ADAC Nurburgring Langstrecken-Serie, проходящих на «Северной петле» Нюрбургринга.

По информации Auto Motor und Sport, Макс просто захотел проехать несколько кругов по трассе ради удовольствия. Тесты должны были остаться в тайне – Ферстаппен пилотировал машину под псевдонимом «Франц Херманн», на трассе присутствовала его собственная охрана, а фотографам было запрещено находиться в боксах.

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