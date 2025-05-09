Марта Костюк и ФТУ сделали заявление накануне матча с экс-россиянкой

Сегодня на турнире в Риме вторая ракетка Украины сыграет против Дарьи Касаткиной



Напомним, что примерно месяц назад Касаткина сменила гражданство и теперь выступает под флагом Австралии.

Марта Костюк накануне матча опубликовала следующее заявление:

«Бывают времена, когда молчание означает делать вид, будто ничего не происходит. Война против Украины не просто продолжается – она болезненна, несправедлива и глубоко реальна. Она формирует жизнь, будущее и повседневный выбор способом, который многим даже не придется представить. Некоторые говорят, что спорт должен оставаться вне политики. Но это не политика – это о человечности. А когда на вашу страну нападает агрессор, молчание выглядит как соучастие.

Как спортсменка я верю в честную игру и уважение, но эти принципы мало что значат, если они не выходят за пределы корта. С начала войны я решила не жать руку российским или белорусским теннисисткам – как личную позицию против агрессии России. Но когда кто-то не только говорит правду, называя Россию агрессором, но также предпринимает действия по этому поводу, это заслуживает уважения. Дарья Касаткина четко высказалась против войны и приняла решение отказаться от российского спортивного гражданства. Для этого нужна смелость, и я это признаю. Я надеюсь, что это не последний шаг, а часть более глубокого обязательства.

Я за Украину. Я выступаю за правду, за достоинство и за тех, кто решает говорить и действовать, когда молчать будет легче».

Федерация тенниса Украины также высказалась относительно будущей соперницы Костюк, отметив, что смена гражданства является «красноречивым следствием принципиальной антивоенной позиции».

«Она неоднократно публично осуждала российскую агрессию против Украины и критиковала действия российских властей. Мы уважаем ее личный выбор и мужество в отстаивании своих убеждений. Это демонстрирует приверженность принципам справедливости и гуманности, а также желание быть частью международного сообщества, которое стремится к миру и сотрудничеству. […]

Федерация продолжает поддерживать украинских теннисистов и теннисисток, которые на спортивной арене достойно представляют нашу страну. В то же время, мы считаем необходимым отмечать и поддерживать тех спортсменов из других стран, кто не боится говорить правду о войне и ее последствиях. Мы верим, что голос спортсменов, выступающих против войны, является важным для привлечения внимания мирового сообщества к трагедии, происходящей в Украине».

Ранее, комментируя смену гражданства, Касаткина рассказала СМИ: «Честно говоря, учитывая все, что происходит в моей предыдущей стране, у меня не было особого выбора. Как открытая лесбиянка, я должна была сделать этот шаг, если хочу быть собой. И в конце концов, я это сделала. Австралия – это место, где я чувствую, что могу быть собой. И я очень рада иметь честь быть частью этой прекрасной страны».



Два года назад в интервью теннисистка рассказывала, что не возвращается в Россию из-за опасности при существующем режиме: «Как гомосексуалке, которая осуждает войну, это просто невозможно вернуться назад. Но я не жалею об этом даже на один процент. Когда началась война и все превратилось в ад, меня сильно накрыло и я просто решила, мол, к черту все. Я не могла больше прятаться. Я хотела заявить о своей позиции относительно войны и своей сексуальной ориентации».



btu.org.ua