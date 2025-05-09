Плей-офф НХЛ. Вашингтон сравнял счет, невероятный овертайм в Вегасе

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Вашингтон во втором матче второго раунда плей-офф не позволил Каролине победить и повести в серии 2:0. Столичные на своем льду выиграли 3:1, сравняв результат.

Форвард Том Уилсон оформил гол и результативную передачу, а вратарь Логан Томпсон оформил 27 сейвов, в том числе 16 – в третьем периоде.

Второй матч дня получился куда более результативным и перешел в овертайм. Эдмонтон выиграл 5:4 в первом периоде дополнительного времени благодаря шайбе Драйзайтля.

В овертайме Ойлерз имели пять минут большинства, однако не реализовали его. Дважды хозяев спасала штанга, но в итоге Коннор Макдэвид уже в равных составах красиво разобрался с соперником и выкатил шайбу под бросок Драйзайтля.

Эдмонтон взял два выездных матча.

Плей-офф НХЛ. Второй раунд

Вашингтон – Каролина 3:1

Шайбы: 22:06 Макмайкл – 1:0, 41:51 Карлсон – 2:0, 49:25 Гостисбихир – 2:1, 59:00 Уилсон – 3:1

Вратари: Томпсон – Андерсен

Счет в серии 1:1

Вегас – Эдмонтон 4:5 в первом овертайме

Шайбы: 08:42 Олофссон – 1:0, 31:31 Валман – 1:1, 35:17 Подколзин – 1:2, 37:17 Нюрс – 1:3, 38:10 Карлссон – 2:3, 41:52 Кейн – 2:4, 44:32 Олофссон – 3:4, 51:58 Пьетранджело – 4:4, в первом овертайме Драйзайтль 4:5

Вратари: Хилл – Пикар

Эдмонтон ведет в серии 2:0

sport.ua