Маттиа Бинотто провёл переговоры с Лоуренсом Строллом

В дни гоночного уик-энда в Имоле среди гостей автодрома имени Энцо и Дино Феррари был и Маттиа Бинотто, который активно общался со многими своими давними знакомыми и бывшими коллегами.

Последней гонкой, которую он провёл на посту руководителя команды Ferrari, был Гран При Абу-Даби 2022 года, после чего Бинотто находился в обязательном отпуске, который в Формуле 1 формально называется «отпуском по уходу за садом». В его случае это вполне можно понимать буквально, потому что у него есть собственные виноградники, и он занимается виноделием.

Но не исключено, что этот период подходит к концу: как пишет итальянская пресса, Маттиа Бинотто был замечен в моторхоуме Aston Martin, где у него состоялась продолжительная беседа с Лоуренсом Строллом, владельцем этой британской команды. Подчёркивается, что на визит вежливости это не было похоже, и вполне вероятно, что у канадского миллиардера может быть интерес к такому специалисту, который отличается универсальными навыками, т.е. у него есть огромный опыт как инженерной работы, так и управленческой.

До этого ходили слухи, что Бинотто может присоединится к новому проекту Audi в Формуле 1, затем, когда в Alpine расстались с Отмаром Сафнауэром, поговаривали, что ему поступило предложение возглавить заводскую команду концерна Renault, и вот теперь выдвигаются новые версии относительно его возможного трудоустройства. Какое решение примет итальянский инженер (кстати, родившийся в Швейцарии) – покажет будущее.

Источник