Оливер Берман: Надеюсь, моя карьера будет долгой

В активе у Оливера Бермана, нового гонщика Haas F1, три прошлогодних Гран При, причём во всех случаях он садился за руль в силу определённого стечения обстоятельств. Британский гонщик, которому тогда было всего 18 лет, в начале сезона в Саудовской Аравии заменил в Ferrari Карлоса Сайнса, которому потребовалась срочная аппендэктомия, затем дважды – в Баку и Сан-Паулу пилотировал Haas Кевина Магнуссена.

Этих трёх гонок было достаточно, чтобы войти во вкус, тем более что очки он заработал уже с первой попытки, а в Азербайджане вновь финишировал в призовой десятке. Теперь Оливеру предстоит первый полный сезон в составе американской команды, и он ставит перед собой определённые цели.

«В прошлом году Haas F1 провела отличный сезон, двигалась по восходящей траектории и в итоге заняла 7-е место в Кубке конструкторов, – сказал Берман в интервью региональной телестудии BBC, расположенной в Норидже. – Это стало настоящей неожиданностью, при том что для команды это фантастический результат.

Надеюсь, мы продолжим двигаться по этой траектории, хотя понятно, что прогнозы делать сложно, ведь мы ещё даже не садились за руль новой машины и не знаем, на каких позициях окажемся по сравнению с другими командами.

Полагаю, поэтому мои задачи должны сводиться к тому, чтобы анализировать собственную работу, ведь мне хочется гордиться своими результатами, видеть стабильный профессиональный рост и развиваться в течение всего года. Именно на всём этом я и намерен сосредоточиться.

Я уже провёл три гонки в прошлом году, вошёл во вкус и теперь хочу продолжения. В этом году у меня будет 24 попытки, и я уже в предвкушении сезона. Самая первая гонка была за Ferrari, и я тогда больше всего нервничал, это был самый тяжёлый день моей жизни, когда неожиданно пришлось сесть за руль машины Формулы 1, тем более красной.

Но затем было ещё две гонки, к которым уже была возможность готовиться, тем более я знал, что именно на машине Haas мне предстоит выступать в 2025 году. Это было по-настоящему здорово, и я смог многому научиться.

Так получилось, что в каждой из трёх гонок мне довелось бороться на трассе с Льюисом Хэмилтоном, а это значит, что сбылась моя мечта – я соперничал с таким знаменитым и талантливым гонщиком.

По-моему, люди не до конца понимают, сколько всего происходит за кулисами Формулы 1, какие у нас плотные графики, в том числе из-за работы на симуляторе. Уровень физических нагрузок на тренировках постоянно повышается – надеюсь, вы увидите, что моя шея будет выглядеть несколько более мощно, потому что это действительно важно.

С самого начала, когда я стал заниматься автоспортом в шести- или семилетнем возрасте, я каждый год участвовал примерно в 40 гонках. Теперь их несколько меньше, но при этом я выступаю по всему миру, а не только на британских трассах, так что это действительно большие нагрузки.

Но мне всегда хотелось добиться успеха, ведь я страстно люблю автоспорт, хочу продолжать выступать в гонках и надеюсь, что моя карьера будет долгой».

Впервые за руль машины VF-25 Оливер Берман сядет 24 февраля во время съёмочного дня, который команда Haas F1 проведёт в Бахрейне за два дня до официальных предсезонных тестов, запланированных на 26-28 февраля.

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