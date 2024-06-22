Пьер Гасли: Четвёртое время льстит нам

Четвёртое время Пьера Гасли во второй тренировке Гран При Испании стало сюрпризом не только для соперников, но и для самой Alpine. В команде призывают не спешить с выводами и дождаться результатов квалификации.

Пьер Гасли (4-й): «Позитивная пятница для нас, особенно вторая тренировка. Четвёртое время в большей степени льстит нам, поскольку стало приятным сюрпризом и вызвало улыбку у меня на лице!

В первой тренировке у меня возникли некоторые проблемы с аэродинамикой машины, но мы их устранили. После этого машина хорошо управлялась с самого начала второй сессии. У нас хорошая основа для дальнейшей работы, а мой круг на шинах С3 получился хорошим, хотя не могу сказать, что мне было полностью комфортно в машине.

Нам предстоит скорректировать кое-какие настройки, чтобы лучше чувствовать машину, когда это будет иметь значение».

Эстебан Окон (9-й): «Закончить день с двумя машинами в первой десятке – немного неожиданно. Результат отличается от мыслей, с которыми мы ехали на эту трассу. Конечно, мы не знаем, по каким программам работали остальные, но, в целом, позитивное начало уик-энда.

Во второй тренировке я проехал не лучший круг на составе С3, попав в трафик. Было у меня несколько помех и на длинной серии кругов.

Определённо время на круге можно улучшить, поэтому мы продолжим работать и постараемся сделать несколько шагов вперёд к завтрашней квалификации, которая важна на этой трассе».

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