Пьер Гасли: В квалификации машине не хватало скорости

Пьер Гасли и Джек Дуэн не вышли во вторую часть квалификации Гран При Китая, показав шестнадцатое и восемнадцатое время. В команде разочарованы такими результатами и готовятся к сложной воскресной гонке.

Пьер Гасли (16-й): «Сложная суббота для команды, но мы многому научились, и кое-что сможем использовать в завтрашней гонке.

Утренний спринт получился захватывающим. Даже несмотря на старт с последних позиций, я боролся за очки. Я отыграл пять мест, провёл несколько хороших обгонов и, что важнее всего, узнал, как ведут себя шины. Эта информация пригодится в воскресной гонке.

В квалификации машине не хватало скорости, и необходимо понять почему. Борьба очень плотная, отрывы минимальные, поэтому любая мелочь может отразиться на результате. Посмотрим, какие завтра будут возможности, но я постараюсь отыграть позиции и побороться за очки».

Джек Дуэн (18-й): «В целом, достаточно сложный день, но команда перегруппируется и сосредоточится на том, чтобы завтрашний день получился более позитивным.

В утреннем спринте основная задача заключалась в том, чтобы понять поведение шин на дистанции. Было сложно отыгрывать позиции, поскольку все находились в «поезде DRS», а деградация шин была достаточно высокой. Мы многое узнали, что поможет в подготовке к субботней гонке.

В квалификации постарались сделать максимум возможного, но помешал большой трафик на круге выезда из боксов перед финальной попыткой. Команда всё проанализирует и, что важно, сразу переключится на подготовку к завтрашнему дню. Посмотрим, за счёт чего можно отыграть позиции».

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